Tè verde e gli effetti collaterali nascosti di cui i medici raramente parlano

Il tè verde è conosciuto in tutto il mondo come una bevanda miracolosa. Ci sono poche bevande al mondo che sono antinfiammatorie, stimolano il metabolismo, sono antiossidanti e aiutano a migliorare le funzioni cerebrali e la salute delle cellule. Ricco di antiossidanti come catechine e polifenoli, il tè verde aiuta a prolungare la vita e a prevenire le malattie.

I principali composti presenti nel tè verde sono:

Caffeina

È noto che la caffeina aiuta a concentrarsi e fornisce una dose immediata di energia. Chi desidera rimanere attivo per periodi di tempo più lunghi generalmente assume caffeina. Il caffè è una bevanda molto comune che contiene caffeina.

Tannini

I tannini sono il composto organico che conferisce al tè verde un sapore amaro. Sebbene i tannini abbiano un sapore amaro, sono ottimi antiossidanti e aiutano a mantenere e migliorare la salute generale delle cellule.

Catechine

Le catechine sono anche potenti antiossidanti che stimolano il metabolismo, favorendo la combustione delle calorie e quindi la perdita di peso. Le catechine aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari e a mantenere la salute delle cellule.

Ma questa bevanda miracolosa della natura ha anche un lato oscuro.

Medici e nutrizionisti spesso consigliano il tè verde a tutti, ma dimenticano che ha anche effetti collaterali che possono avere effetti negativi su alcuni individui. I composti presenti nel tè verde, che contribuiscono a fornire tutti i benefici noti, hanno anche effetti collaterali su alcuni individui. In questo articolo analizzeremo gli effetti collaterali nascosti del tè verde e chi dovrebbe evitarlo o assumerlo con cautela.

Ecco cosa molte persone non sanno sul tè verde.

Il tè verde può interferire con l’assorbimento del ferro

Uno degli effetti collaterali più critici del tè verde è l’impatto sull’assorbimento del ferro. I tannini presenti nel tè verde si legano al ferro non eme (il tipo presente negli alimenti vegetali), rendendo più difficile per l’organismo assorbire il ferro dagli alimenti.

Per le persone con bassi livelli di ferro, anemia o carenze limite, bere tè verde può avere effetti particolarmente rilevanti per:

Vertigini

Affaticamento

Crampi muscolari

Il tè verde può scatenare l’ansia

Il tè verde contiene caffeina, che è più delicata rispetto al caffè, e questo fa sì che chi è allergico alla caffeina abbassi la guardia. Bere tè verde occasionalmente può comunque scatenare sintomi di sensibilità alla caffeina.

Negli individui sensibili, anche piccole quantità di caffeina possono scatenare:

Ansia o nervosismo

Irrequietezza

Mal di testa

Palpitazioni

Difficoltà a dormire

Le persone che soffrono già di disturbi d’ansia, attacchi di panico o problemi di sonno potrebbero peggiorare silenziosamente dopo aver consumato tè verde, anche se contiene una dose di caffeina inferiore rispetto al caffè.

Il tè verde può causare problemi allo stomaco

I tannini presenti nel tè verde creano acidità di stomaco, un problema ancora più grave se assunto a stomaco vuoto. Un eccesso di acidità di stomaco può irritare la mucosa gastrica, causando diversi sintomi:

Nausea

Reflusso acido

Mal di stomaco

Sensazione di bruciore

Molti nutrizionisti consigliano di bere il tè verde al mattino, ovvero a stomaco vuoto. Questo può andare bene per la maggior parte delle persone, ma chi soffre di problemi di stomaco o ha la tendenza a produrre più acidità può andare incontro a effetti collaterali.

Spesso si consiglia di assumere il tè verde insieme ad alcuni alimenti per evitare di manifestare i sintomi sopra descritti.

Può abbassare troppo la pressione sanguigna e la glicemia

Il tè verde riduce la pressione sanguigna e migliora la sensibilità all’insulina. Questi effetti sono positivi per la maggior parte della popolazione, ma possono causare gravi problemi a chi soffre di:

Pressione bassa

Basso livello di zucchero nel sangue

In questi casi, il tè verde può amplificare sintomi come:

Vertigini

Debolezza

Tremori

Il tè verde non è l’ideale durante la gravidanza in grandi quantità

I medici raccomandano alle donne incinte di evitare grandi quantità di tè verde. Questo perché il tè verde può causare esposizione alla caffeina, ridurre l’assorbimento di acido folico e di ferro. Tutti questi fattori sono necessari per un sano sviluppo del bambino e per la salute della madre.

Sebbene piccole quantità siano generalmente considerate sicure, un consumo eccessivo può comportare rischi durante la gravidanza.

Conclusioni finali sugli effetti collaterali del tè verde

Il tè verde è una bevanda che ha molteplici effetti benefici per la maggior parte della popolazione, ma allo stesso tempo può avere effetti negativi su alcune tipologie di persone affette da patologie preesistenti.

Se il tè verde ti fa sentire a disagio, affaticato o a disagio, potrebbe essere il modo in cui il tuo corpo ti sta dicendo che anche le abitudini salutari devono essere personalizzate e che non esiste una formula unica che funzioni per tutti.